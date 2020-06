Regionali, Ziello contro il sindaco di San Miniato: "Su Ceccardi offende i disabili"

Il deputato toscano della Lega, Edoardo Ziello attacca il sindaco di San Miniato per un'affermazione sulla candidata toscana della Lega alla presidenza regionale: "Il sindaco del Pd di San Miniato, ha definito Susanna Ceccardi come 'una protesi' offendendo migliaia di persone diversamente abili o fragili che le protesi sono costrette a portarle per davvero". Ziello cita un commento scritto dal sindaco Simone Giglioli su Facebook in risposta al coordinatore provinciale di Italia viva a Pisa, Michele Passarelli Lio.

Nel commento in questione Giglioli ha definito Ceccardi, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, "una protesi di Salvini".

"Oltre ad essere degli odiatori profondi - scrive Ziello -, siete anche dei grandissimi maleducati! Con il vostro comportamento state offendendo la Toscana che merita una classe politica all'altezza".