restateintoscana, al via un contest fotografico su Instagram della Regione

#restateintoscana è l'hashtag da utilizzare per chi vuole raccontare la sua estate in Toscana attraverso una fotografia da postare sui social. Tutte le settimane sul profilo Instagram della Regione Toscana sarà pubblicato lo scatto più curioso e significativo, menzionando il fotografo e indicando il luogo in cui stata fatta la foto.

C'è tempo fino al 17 settembre per partecipare. Al termine del contest, un sondaggio eleggerà l'immagine estiva più rappresentativa della Toscana.

Le foto potranno essere condivise o pubblicate sui canali social ed eventualmente sui siti web di Regione Toscana anche successivamente, naturalmente l'autore della fotografia sarà sempre citato o menzionato.

#restateintoscana

Fonte: Regione Toscana