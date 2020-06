Rifacimento asfalti, ultimati lavori a Borgo San Lorenzo

Via Giotto, lato destro Piazza Dante, Piazza Castelvecchio, Via Giotto Ulivi e a Ronta Via Antonio Cinti. Sono queste le vie del Comune di Borgo San Lorenzo recentemente interessate dal rifacimento dell'asfalto.

Allo stesso tempo è stata anche rifatta la segnaletica orizzontale. Novità per Piazza Castelvecchio dove sono state apportate modifiche nella disposizione dei parcheggi e di conseguenza alla modalità di circolazione nella Piazza, si richiede attenzione.

Fonte: Ufficio Stampa