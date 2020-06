Sanità, mobilitazione dei sindacati di base davanti al Consiglio regionale

I sindacati di Base di Firenze insieme a attiviste/i e organizzazioni che hanno dato vita al percorso "ogni giorno il primo maggio" e alla bella manifestazione del 30 di maggio che ha portato mille persone a occupare i lungarni di Firenze, hanno deciso di proseguire la mobilitazione contro lo sfruttamento sistemico di persone, territori e risorse, contro padroni e speculatori e contro i loro referenti politici e istituzionali, organizzando unitariamente una serie di iniziative pubbliche per i diritti e per l'uguaglianza, su specifiche tematiche e rivendicazioni..

Rilanciamo il 30 giugno 2020 dalle ore 17:00 davanti alla Regione Toscana, in contemporanea al Consiglio Regionale, per rivendicare una sanità pubblica universale ed efficiente e diritti e tutele per lavoratrici e lavoratori.

