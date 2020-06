Continuano le conferme in casa Blues. Filippo Mugelli, attaccante classe '97, farà parte dello Scandicci 2020/2021.Una notizia importante per lo Scandicci: l'attaccante sta recuperando dall'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio di fine gennaio. Mugelli, prima dell'infortunio, era stato protagonista di una stagione fantastica con 11 gol in 18 gare: rendimento che lo aveva proiettato in testa alla classifica marcatori del campionato.