Sorpreso a vendere hashish: arrestato 20enne

A Pisa, nella trascorsa nottata, i carabinieri hanno arrestato un 20enne, per spaccio di stupefacenti. Più nel dettaglio, i militari della Sezione Operativa e della Stazione di Pisa Porta a Mare hanno controllato l’uomo, mentre era intento a cedere quasi 1 grammo di hashish ad un giovane; perquisito, è stato sorpreso in possesso di quasi 5 grammi della medesima sostanza e della somma di 100 euro, ritenuta provento di spaccio. Arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza e verrà giudicato stamane con rito direttissimo