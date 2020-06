Spaccia in casa anche durante il lockdown, arrestato

A Tempagnano (Lucca) un 46enne è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì 26 giugno per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nella casa dell'uomo, le iniziali sono R.C., i poliziotti hanno trovato 150 grammi di hashish, 30 di maijuana, 800 euro in banconote di piccolo taglio (frutto dell’attività di spaccio) e un bilancino di precisione. Parte della sostanza era confezionata in panetti, il resto era già diviso in piccole dosi pronte a essere vendute. Al momento della perquisizione l’uomo è stato trovato mentre confezionava una dose alla presenza di un cliente. Dalle indagini è emerso che l’uomo riceveva i clienti in casa durante il lockdown. Per R.C. il GIP ha disposto l’obbligo di firma presso gli uffici di polizia.