Strage di Viareggio, Ceccardi (Lega): "Ferita ancora aperta"

Non avrà luogo il corteo, per ovvie ragioni di sicurezza, ma nei rintocchi delle campane della città questa sera conteremo le persone che hanno perso la vita in quel maledetto inferno.

È una ferita ancora aperta: non solo per Viareggio ma per tutta la Toscana. Un simbolo che racchiude non solo il dolore di una intera comunità ma anche la rabbia di tutti coloro che in questi anni hanno chiesto una sola cosa: giustizia.