Torna l'Empoli Jazz Summer Festival: il programma della undicesima edizione

Per il primo appuntamento dell’edizione 2020, mercoledì 15 luglio, ore 21:30 al Torrione di Santa Brigida, Empoli Jazz in collaborazione con Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni presenta Javier Girotto Trio, “Tango nuevo revisited”. Il concerto presenta il progetto con il quale Javier Girotto si confronta con il disco che consolidò l’incontro tra l’ultimo innovatore del tango Astor Piazzolla e il jazzista Gerry Mulligan.

Venerdì 24 luglio, ore 21:15, Villa Medicea dell’Ambrogiana, Montelupo Fiorentino, Ginevra Di Marco e Gaia Nanni cantano e raccontano Caterina Bueno, Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Rosa Balestrieri. Donne guerriere che hanno segnato la loro epoca attraverso la ricerca, il canto, l’impegno sociale. Donne che hanno avuto vite travagliate, osteggiate, difficili, ma che con la loro forza d’animo e il loro grande talento sono diventate “miti” della cultura popolare. Lo spettacolo si sviluppa in un rimando fra le loro gesta e il mondo di oggi, raccontando di storie moderne messe a confronto con la storia di queste grandi artiste con loro Francesco Magnelli e Andrea Salvadori.

Martedì 28 luglio, ore 21:15, al Torrione di Santa Brigida, Empoli, Maria Pia De Vito presenta Dreamers, il suo nuovo lavoro discografico per l’etichetta Jando Music (produzione Aldo Mercurio, Jando Music e Via Veneto Jazz). È una collezione di canzoni di Icone del songwriting americano: Paul Simon, David Crosby, Bob Dylan, Tom Waits e la sempre amata Joni Mitchell. Poeti e lucidi sognatori che, dagli anni sessanta ad oggi, hanno saputo emanare produzioni musicali di grande bellezza, incarnando in testi di profonda sincerità e forza poetica lo spirito del loro tempo. Sono brani storici e attualissimi, per contenuti e intenzioni, siano essi incentrati in disarmanti e disarmate riflessioni sul proprio privato, o nella professione di una critica sociale e politica.

Giovedì 6 agosto, ore 21:15, Torrione di Santa Brigida di Empoli, Michelangelo Scandroglio. Appena ventenne è già considerato come una delle più interessanti promesse del jazz italiano. E’ stato uno dei vincitori del “Riga International Jazz Bass Competition ", premio “Tomorrow’s Jazz 2018 " per i migliori giovani talenti del jazz italiano (Veneto Jazz), e recentemente vincitore del “Conad Jazz Contest “ indetto da Umbria Jazz dove è stato premiato da una giuria presieduta da Paolo Fresu. Presenterà In the Eyes of the Whale, il suo album di debutto come compositore e leader, uscito per “Auand Records” nel Gennaio 2020. La musica è caratterizzata da vari strati di melodie che si susseguono, si intrecciano e si fondono proponendo cosi all’ascoltatore un discorso in continua evoluzione.

PROGRAMMA

mercoledì 15 luglio, ore 21:30

Torrione di Santa Brigida, Empoli

JAVIER GIROTTO TRIO

Tango nuevo revisited

Javier Girotto: sax baritono / Gianni Iorio: bandoneon / Alessandro Gwis: pianoforte e elettronics

Posto unico € 10 + d.p.

Venerdì 24 luglio, ore 21:15

Villa Medicea dell’Ambrogiana, Montelupo Fiorentino

GINEVRA DI MARCO e GAIA NANNI

Donne Guerriere

Gaia Nanni: letture / Ginevra di Marco: voce / Francesco Magnelli: tastiere / Andrea Salvadori: chitarre

Posto unico € 10 + d.p. (Restano validi i biglietti acquistati per la data del 14 marzo, rimandata a causa dell’emergenza sanitaria)

Martedì 28 luglio, ore 21:15

Torrione di Santa Brigida, Empoli

MARIA PIA DE VITO

Dreamers

Maria Pia De Vito: voce / Julian Oliver Mazzariello: piano / Enzo Pietropaoli: contrabbasso / Alessandro Paternesi: batteria

Posto unico € 10 + d.p.

Giovedì 6 agosto, ore 21:15

Torrione di Santa Brigida, Empoli

MICHELANGELO SCANDROGLIO

In The Eyes of the Whale

Michelangelo Scandroglio: contrabbasso / Michele Tino: alto sax / Hermon Mehari: tromba / Alessandro Lanzoni: piano / Alessandro Paternesi: batteria

Posto unico € 10 + d.p.

Info e prevendite. www.eventimusicpool.it - 055.240397- www.empolijazz.com

Fonte: Ufficio Stampa