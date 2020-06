Turismo a Empoli, Terreni: "Aspettiamo le proposte delle guide"

«Una strategia per rilanciare il turismo nel nostro territorio con il contributo degli esperti del settore». Con queste parole l’assessore alla cultura Giulia Terreni spiega l’avviso del Comune di Empoli rivolto a Guide Turistiche e Ambientali Escursioniste.

L’avviso è stato pubblicato proprio questa mattina, lunedì 29 giugno, sul sito istituzionale del Comune di Empoli.

«Il patrimonio storico artistico, il paesaggio e la natura rappresentano elementi strategici per migliorare la qualità di vita e per rafforzare l'identità delle comunità e il loro senso di appartenenza a uno specifico contesto. Da questo traggono spunto le politiche di valorizzazione, promozione e tutela del territorio del Comune e di Empoli. Conoscere un territorio significa viverlo in sicurezza e comprenderne ed apprezzarne fino in fondo anche gli aspetti più profondi». Continua così la riflessione dell’assessore Terreni che ha chiamato a raccolta quei professionisti che in questo periodo in cui, più che mai, ha senso rilanciare il turismo di prossimità, vogliono investire sul nostro territorio.

Saranno loro a proporre itinerari che abbiano come epicentro Empoli, i suoi musei, il suo patrimonio storico artistico e ambientale.

Il Comune farà da vetrina alle esperienze qualificate che le guide proporranno, non finanziandole.

La vetrina sarà aperta e potrà essere arricchita nel tempo, sia da nuovi contenuti che da nuovi professionisti che vorranno condividere con l’amministrazione le finalità di un turismo sostenibile e responsabile.

L’AVVISO - Conoscere un territorio significa viverlo in sicurezza e comprenderne ed apprezzarne fino in fondo anche gli aspetti più profondi. L’attività delle Guide Turistiche e di quelle Escursionistiche Ambientali permette la reale e profonda conoscenza del territorio e del patrimonio storico-artistico che su esso insiste. Una visita consapevole, spostamenti lenti e guidati, il rispetto dell’ambiente, della città, del territorio e dei cittadini sono elementi imprescindibili delle attività delle Guide. Ecco da dove nasce la promozione di una collaborazione con gli operatori attivi su Empoli, valorizzandoli come partner ufficiali. La

Il Comune offre agli interessati (aventi i requisiti indicati nell’avviso https://www.empoli.gov.it/avviso/avviso-pubblico-finalizzato-alla-selezione-di-guide-turistiche-e-ambientali-escursionistiche) di utilizzare il sito del Comune e tramite il sito www.visittuscany.com/it , i suoi canali social e quelli dei propri musei, come “vetrina” per esporre la propria attività.

Gli operatori in possesso dei requisiti richiesti potranno pubblicizzare nei propri profili la collaborazione con l’amministrazione comunale.

Le eventuali informazioni sull'avviso possono essere richieste - tramite email- all’indirizzo di posta cultura@comune.empoli.fi.it Il responsabile del procedimento è la dottoressa Sandra Bertini. L’unita operativa deputata a seguire il procedimento è l'Ufficio Cultura.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa