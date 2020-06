Lutto nel comprensorio: è scomparso Valter Ceccatelli, presidente di Incas

Il mondo dell'imprenditoria nel Comprensorio del Cuoio è in lutto. Nelle ultime ore all'età di 63 anni se ne è andato Valter Ceccatelli, presidente e amministratore delegato del gruppo Incas, società con sede in via Mattei nella zona industriale di Castelfranco di Sotto.

Valter Ceccatelli, residente con la famiglia a Staffoli, aveva dedicato la vita alla conceria: partito dalle pelli grezze, è divenuto un grande imprenditore alla guida di una delle aziende più famose della zona, lascia un grande vuoto nel settore conciario. Lavorava a Castelfranco di Sotto ma era conosciutissimo anche nella vicina Santa Croce sull'Arno. I funerali si terranno a Staffoli nella giornata di domani (martedì 30 giugno) alla chiesa di San Michele Arcangelo in piazza Panattoni dalle 15.30; a seguire, l'inumazione nel cimitero di via Ugo Foscolo.

Lascia la moglie e due figli, oltre a un'azienda - la Incas - che negli anni è divenuta un punto di riferimento non solo in provincia di Pisa, ma in giro per il mondo. Negli ultimi tempi i pellami metal free di Incas hanno ottenuto pure un prestigioso riconoscimento. Non solo conceria, Ceccatelli ha dedicato parte della sua vita anche alla comunità: è stato membro del consiglio affari economici della Diocesi di San Miniato per lungo tempo.

