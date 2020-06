Vox Clamantis, a Corazzano la presentazione del libro di don Francesco Ricciarelli

Don Francesco Ricciarelli, parroco a San Miniato, diventa scrittore. Esce per La conchiglia di Santiago il suo libro 'Vox Clamantis'. La presentazione avrà luogo venerdì 3 luglio ore 21 al Circolo Arci di Corazzano. Presente assieme a Don Francesco sarà Michael Cantarella, giornalista di Avvenire. Don Francesco da dieci anni è con successo al timone del settimanale cattolico La Domenica e il libro riporta proprio i suoi articoli.

La serata sarà anche occasione per ricordare i 15 anni dall’ordinazione sacerdotale di don Francesco, oltre ai 10 anni di direzione del giornale diocesano, due esperienze che sono state fondamentali per la vita del sacerdote.

Francesco Ricciarelli è nato a Fucecchio (FI) nel 1970. Sacerdote della Diocesi di San Miniato e giornalista pubblicista, si è laureato in Lingue e letterature straniere moderne all’Università di Pisa e in Teologia fondamentale alla Pontificia università Gregoriana di Roma. È pievano della parrocchia di Santa Maria in Valdegola e dal 2010 dirige il settimanale diocesano «La Domenica». Con La Conchiglia di Santiago ha pubblicato il saggio «Da Jaca a Corazzano. Il culto di Sant’Eurosia “Patrona delle campagne” tra storia e leggenda» (2015) e darà prossimamente alle stampe «Eurosia - il musical» con le musiche di don Mario Costanzi.