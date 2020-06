Alle Terme Tettuccio si premiano tre cittadini 'campioni' di civismo e legalità

Martedì 30 giugno 2020, alle ore 18,30 presso lo stabilimento delle terme Tettuccio a Montecatini Terme, in Piazza Domenico Giusti, si svolgerà la cerimonia di premiazione di tre cittadini che si sono recentemente distinti per il loro contributo al civismo e alla legalità.

È una iniziativa congiunta del Rotary Club Pistoia- Montecatini Terme “Marino Marini” e della Questura di Pistoia per premiare persone che hanno compiuto gesti di eroismo civico e tutela della legalità.

Obiettivi

Promuovere e veicolare i valori di onestà, altruismo, responsabilità civica, nonché senso di appartenenza alla comunità in cui si vive.

Dare esempi concreti di moralità e convivenza civile .

Promuovere e rafforzare il principio cardine dell'ideale rotariano del “servire gli altri al di sopra del proprio interesse personale” inteso come motore e propulsore di ogni attività e relazione fra i popoli .

Implementare una fattiva collaborazione fra Rotary e Forze della Polizia di Stato sul comune tema di prevenzione sociale, in linea con l'attuale progetto della Polizia “c'è più sicurezza insieme”. L’obiettivo è cioè la “ sicurezza partecipata ” , ovvero la partecipazione dei cittadini alla tutela del loro territorio sia contro atti di criminalità, attraverso o la loro segnalazione alle forze di polizia di situazioni illegali o la loro attiva azione di contrasto alla criminalità in situazioni particolari, sia il compimento di azioni personali in situazioni di pericolo civico (alluvioni, incendi, fughe di gas, ecc.).

Operatività

Selezione dei cittadini meritevoli su segnalazione dei Comuni, dei Comitati di Quartiere ove esistenti e della Questura di Pistoia, attraverso una ricerca accurata che porta all’individuazione di tre cittadini da parte del Rotary insieme al Questore stesso.

I tre cittadini sono premiati in un apposito evento con un diploma d'onore alla virtù civica e buoni spesa. In questa occasione i premiati raccontano lo svolgimento dei fatti e le emozioni vissute in qui brevi attimi durante i quali hanno trasformato istintivamente le proprie paure in una reazione di orgoglio.

Saranno presenti il Prefetto della Provincia di Pistoia , il Questore, dirigenti della Polizia di Stato, Autorità civili – sono stati invitati i Sindaci- oltre ai soci del Rotary Club Pistoia- Montecatini Terme “Marino Marini“.

La premiazione, presieduta dal Questore di Pistoia , Dott. Giovanni Battista Scali, sarà tenuta all’aperto, nel pieno rispetto delle norme sanitarie di contenimento del COVID-19. Sarà continuativamente assicurato il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di oltre un metro, evitando dunque ogni forma di assembramento.

Nominativo dei premiati

Stefano Bettini

Il 22 dicembre2019 sull'argine del fiume Pescia traeva in salvo, dalle acque in piena, Daniele Zullo e il suo figlio minore. Sceso sull’argine lanciava una corda che il signor Zullo riusciva a prendere proprio mentre suo figlio perdeva i sensi, salvando la vita di entrambi.

Costanza Ruperto

Il 10 febbraio 2020 a Pistoia trovava un portafoglio con 419 euro, privo di documenti, che consegnava alla Questura nella speranza di una denuncia di smarrimento. Circostanza che si avverava consentendo la restituzione del portafoglio.

Francesco Valiani

il 5 dicembre 2019 chiamava il numero di emergenza 112 segnalando un'auto sospetta con a bordo due individui che successivamente venivano tratti in arresto.

Fonte: Ufficio Stampa