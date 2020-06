Barnini difende Giani: "Ceccardi non è garanzia per i diritti delle donne"

Commenti sessisti di Giani verso Ceccardi? In aiuto del presidente del Consiglio regionale arriva Brenda Barnini. Dopo la polemica su "Ceccardi al guinzaglio di Salvini", frase pronunciata da Giani in un'intervista per affermare la 'sudditanza' dell'europarlamentare rispetto al leader politico, il sindaco di Empoli puntualizza condannando comunque il termine incriminato: "Eugenio Giani ha usato parole sbagliate nei confronti della Ceccardi. Sbagliate perché non tengono conto della differenza di genere. Quella metafora riferita ad un uomo non avrebbe avuto un' accezione sessista ma solo descrittiva del rapporto tra il soggetto e il loro capo politico Salvini nel caso di una donna invece assumono un altro valore e per questo non andavano usate".

Per rincarare la dose contro l'ex sindaco di Cascina, Barnini pubblica tre post su Facebook dell'avversaria politica a suo modo controversi: "Detto ciò dubito fortemente purtroppo che la candidatura di Ceccardi per quanto donna possa essere in qualche modo di garanzia per i diritti delle donne e nella diffusione di un modello culturale e di società rispettoso del ruolo delle donne. Solo per avere tre esempi riporto qua sotto i suoi post del 2016 in cui invitava le donne a non farsi prede, dando quindi a loro la colpa delle violenze subite, del 2017 in cui celebrava il fatto che sono gli uomini ad essere vittime di violenza e del 2018 in cui regalava spray al peperoncino lasciando intendere che la violenza è quella che subiamo per strada e non quella tra le mura domestiche. Chiudiamo questa parentesi poco costruttiva di inizio campagna elettorale e parliamo di Toscana ai toscani come Eugenio Giani ha sempre fatto".

Non è la prima volta che Barnini ha attaccato Ceccardi: in un'altra occasione si era rivolta "da mamma a mamma" sul tema dei bonus bebè.