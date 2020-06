Basket alla Playstation, anche Use Empoli nella Nazionale Italiana campione d'Europa

C'è anche un po' di Use nella Nazionale italiana che ha vinto a punteggio pieno la Europe Conference di FIBA Esports Open 2020, prima manifestazione di ebasketball organizzata dalla Federazione internazionale. Il capitano della squadra che ha partecipato a questo progetto pilota a cui hanno preso parte 17 nazionali da tutto il mondo è infatti Kamal Ilyass che quest'anno ha giocato nell'Under 20 di coach Filippo Pagliai e che da molti anni fa parte del nostro vivaio.

L'ebasket è un tipo di pallacanestro virtuale, una sorta di campionato su playstation organizzato dalla Fiba dove ogni giocatore ha il proprio avatar. Kamal è il capitano degli azzurri (nickname KingOfAssists) che hanno dominato la manifestazione cogliendo ben otto vittorie su altrettante partite e portando a casa il #FIBAesportsOpen 2020, un trofeo dedicato poi ad Alex Zanardi.

“Giochiamo insieme dal 2015 - spiega Kamal al sito Fip - e per la la gara con la Spagna, che in pratica è stata una finale per il primo posto, abbiamo studiato tanto e ci siamo preparati molto sulle loro caratteristiche. Li abbiamo aggrediti fin dal primo pallone ed alla fine abbiamo vinto. Un grazie va alla Federazione che ci ha permesso di essere nella prima eNazionale, una spinta e una motivazione importante per tutti noi”.

Fonte: Use Basket Empoli