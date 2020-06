Biblioteca Empoli, anticipate apertura e chiusura al mattino

Dal 1 al 31 luglio l’orario della biblioteca subirà una piccola modifica, anticipando di 30 minuti l’apertura e la chiusura del mattino.

Il nuovo orario in vigore da domani, mercoledì 1 luglio, è il seguente:

da lunedì a venerdì 8:30-12:30 e 15-19

sabato 8:30-12:30

SALE STUDIO E MEDIATECA – PRENOTAZIONI

Per venire incontro alle esigenze degli utenti che studiano in biblioteca, il servizio di prenotazione Affluences manterrà gli stessi turni per quanto riguarda le sale studio:

Sala maggiore: 9-13 e 15-19

Salette studio e corridoio – Loggiato coperto – Sezione Ragazzi: 9-11; 11-13; 15-17; 17-19.

Quindi gli utenti prenotati per le ore 9 potranno presentarsi in biblioteca già a partire dalle 8:30, orario di apertura della biblioteca, e fino alle 9:20.

Ricordiamo infatti che il ritardo massimo consentito sulla prenotazione è di 20 minuti; trascorso tale termine, la prenotazione sarà annullata e non sarà possibile accedere alle sale studio. È possibile contattare la biblioteca scrivendo una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonando allo 0571757840 per comunicare un eventuale ritardo.

Gli utenti prenotati per le ore 11 dovranno invece presentarsi alle ore 11 e usufruiranno del servizio fino alle 12:30.

Mediateca - Gli orari di prenotazione delle postazioni PC in mediateca sono i seguenti:

9-10; 10-11; 11-12 e 15-16; 16-17; 17-18; 18-19.

Le prenotazioni avvengono tramite l’utilizzo del software Affluences. È possibile scaricare gratuitamente l’App (da App Store o Google Play) o usare la versione web su qualsiasi browser www.afflunces.com . In alternativa, gli utenti possono chiamare il numero di telefono 0571 757840.

Per tutte le informazioni sul servizio, consultare il regolamento sul sito della biblioteca http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/bacheca-news-empoli/738-la-biblioteca-riapre-le-sale-studio

SERVIZIO DI PRESTITO E RESTITUZIONE Per i servizi di prestito e restituzione non è necessaria la prenotazione. Consigliamo agli utenti, quando possibile, di prenotare i materiali desiderati tramite il sito https://reanet.comperio.it/ , tramite mail: biblioteca@comune.empoli.fi.it o per telefono 0571757840. In questo modo si velocizzano le procedure al banco prestito e l’utente avrà la sicurezza di trovare pronti per il prestito i libri richiesti.

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - Non è consentito l’accesso alle collezioni a scaffale aperto della Biblioteca. Per avere libri in consultazione l’utente deve rivolgersi al personale della Biblioteca.

MODALITA DI ACCESSO IN BIBLIOTECA - Le modalità di accesso rimangono le stesse in vigore dopo la riapertura del 18 maggio: per garantire due percorsi separati, l’entrata della biblioteca è in Via Leonardo Da Vinci e l’uscita in Via dei Neri.

Si può entrare in biblioteca solo con mascherina protettiva (obbligatoria sopra 6 anni) e dopo essersi disinfettati le mani con il gel igienizzante messo a disposizione all'entrata. L’utente è tenuto a indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza in biblioteca.

L’ingresso in biblioteca avviene dopo la misurazione della temperatura corporea attraverso apposito termoscanner. Non sarà consentito l’accesso a persone con temperatura corporea maggiore uguale a 37,5°C o altri sintomi influenzali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa