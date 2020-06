Musica e negozi aperti, ecco 'Castello Summer in Music'

Fare due passi in centro, ogni mercoledì sera, per rinfrescarsi durante le calde serate estive. Un’ occasione per ascoltare della buona musica e anche, perché no, fare un po’ di shopping, approfittando dell’apertura serale dei negozi. A partire da domani (mercoledì 1 luglio) il centro storico basso di Castelfiorentino si anima con “Castello Summer in Music”, iniziativa promossa dal CCN “Tre Piazze” in collaborazione con Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, che contempla l’apertura straordinaria di tutti gli esercizi commerciali nel dopocena, dalle 21.30 alle 24.00.

A rendere più “carica” l’atmosfera (ma evitando iniziative che possono dar luogo ad eventuali assembramenti) sarà la musica prodotta da alcuni artisti della zona, trasmessa in filodiffusione per le vie del centro cittadino attraverso l’abilità di due Dj come Theo e Alexander T, i quali si alterneranno ogni mercoledì per rendere più piacevole l’area dello shopping, animata anche dai tavolini all’aperto dei bar e dei ristoranti.

Castello Summer in Music andrà avanti per tutto il mese di luglio, e prevede pertanto cinque serate: 1, 8, 15, 22, 29 luglio. A partire da mercoledì 8, in particolare, la sera dopocena sarà aperto (ogni mercoledì) anche il Museo Be.Go., con ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa