Come arredare il tuo bagno con le proposte Import For Me

È arrivato il momento di rimodernare il tuo bagno per renderlo, non solo più gradevole alla vista, ma anche e soprattutto più pratico e adatto alle esigenze della famiglia? Con l’arredamento per il bagno Import For Me puoi farlo a prezzi di fabbrica ma potendo godere, allo stesso tempo, di tutta la qualità di oggetti di buona fattura e garantiti per diversi anni. Per orientarti tra l’ampia varietà di proposte bagno, approfitta della piccola guida che segue.

Arredare il bagno: dallo stile alla scelta dei “pezzi”, qualche consiglio

Scegli, innanzitutto, che stile dovrà avere la tua stanza bagno: un bagno moderno ha, infatti, linee pulite, essenziali e decisamente più minimal di quelle di un bagno classico, così come un bagno di servizio potrebbe essere decisamente più spartano di un bagno per gli ospiti, per esempio. Parti, comunque, in questo senso dallo stile abitativo del resto della tua casa: se hai scelto per gli altri ambienti mobili e finiture in stile industrial chic o d’ispirazione svedese, per esempio, potrebbe stonare – e non di poco – un bagno dallo stile più classico e un po’ barocco nella quantità e nella tipologia di mobili. Anche dimensioni e spazi che si hanno a disposizione giocano un ruolo importante: per valorizzare e far sembrare più grande un bagno piccolo, infatti, meglio optare per mobili e arredo bagno dalle linee semplici ed essenziali e, soprattutto, evitare di riempire la stanza di pezzi non troppo utili.

Uno dei dubbi più comuni quando ci si trova alle prese con la ristrutturazione del bagno è, del resto, proprio: di cosa ho bisogno veramente e di cosa posso invece fare tranquillamente a meno? Sanitari, lavandino e vasca o box doccia sono indispensabili, almeno quanto lo sono mobili bagno o cassettiere dove conservare asciugamani, trucchi, intimo e altri accessori da toilette.

Quanto ai primi, i sanitari, la scelta si riduce quasi esclusivamente tra sanitari tradizionali e sanitari sospesi: è un fattore più che altro estetico ma, soprattutto se hai un bagno poco spazioso, dovresti tenere conto che i secondi aiutano almeno visivamente a farlo sembrare più grande. Le proposte di lavelli, invece, nei cataloghi di aziende specializzate come ImportForMe sono in genere delle più varie: da quelli con due vasche a quelli sospesi, passando per i mobili bagno con lavello integrato, anche in questo caso la resa estetica potrebbe essere la discriminante fondamentale – anche se dovresti tenere conto, per esempio, che riparazioni e manutenzione possono essere più difficoltosi nei lavelli integrati al mobile bagno.

Dove entra in gioco il fattore praticità è soprattutto la scelta tra doccia e vasca da bagno: se hai un bagno solo e devi condividerlo con più persone è, forse, meglio optare per un box doccia, meglio se di ampie dimensioni e confortevole quanto e più di una vasca; per il secondo bagno o se gli spazi lo permettono si possono scegliere invece vasche idromassaggio o vasche relax per poter godere in casa di trattamenti che niente hanno da invidiare a quelli da centro estetico; ottimo compromesso tra l’una e l’altra soluzione sono le cosiddette vasche stand-alone.

Tieni conto, infine, che mobiletti da bagno e cassettiere sono un ottimo modo per avere sempre a portata di mano asciugamani, accappatoi, ricambi, cosmetici e tutto il necessario per la propria beauty routine ma che, se la stanza è piccola, possono essere sostituiti tranquillamente da piccole nicchie nel muro per esempio.