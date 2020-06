Confesercenti approva la manovra del Comune di Empoli a sostegno delle attività economiche

E’ di ieri la notizia dell’approvazione in consiglio comunale della manovra che il Comune di Empoli intende attuare per il sostegno alle attività economiche, duramente colpite dall’emergenza Covid-19.

“Quanto messo in campo dalla giunta Barnini – dichiara Marco Carpignani, presidente Confesercenti Empoli – rappresenta sicuramente una risposta efficace alle necessità del mondo dell’impresa empolese. Da un punto di vista numerico sicuramente il tributo sulla TARI rappresenta una delle maggiori uscite, soprattutto per i pubblici esercizi. Poter usufruire di una riduzione così rilevante ci permette, in un momento di grave crisi di liquidità, di avere a disposizione risorse da poter investire nelle nostre attività.”

Non soltanto tariffa sui rifiuti ma anche azzeramento dell’imposta di pubblicità e della cosap (anche per gli ambulanti). Elementi sicuramente importanti, a cui si aggiunge la riduzione IMU per i proprietari che decideranno di ridurre il canone di affitto

“Quest’ultima proposta – conclude Carpignani – è sicuramente una delle più importanti. Durante il lockdown la gestione degli affitti ha rappresentato una delle maggiori criticità, anche a livello burocratico. A questo proposito auspichiamo la più veloce operatività possibile ed una gestione snella delle procedure per la richiesta delle agevolazioni. Infine, un sentito ringraziamento all’Amministrazione per il proficuo rapporto di collaborazione che ha visto accogliere gran parte delle nostre sollecitazioni”.

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti