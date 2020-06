Controsoffitto crollato a Cisanello, a breve i lavori di ripristino

Questa mattina, 30 giugno, il Dipartimento di area tecnica ha effettuato ulteriori rilievi nel locale interessato ieri dal crollo del controsoffitto (qui la notizia), una Medicheria al I piano dell’Edificio 5 a Cisanello che ospita le degenze della Medicina 4 e, in somma urgenza, sono stati affidati i lavori di ripristino che dovrebbero durare all’incirca un mese.

Dai primi riscontri è emerso che il cedimento – che non ha provocato danni a persone poiché la stanza era stata evacuata, durante il sopralluogo, dal personale addetto alle manutenzioni - sarebbe imputabile all’invecchiamento del manufatto dovuto alla tipologia di materiale adoperato negli anni ‘50 per la realizzazione dei controsoffitti, ragion per cui verranno effettuati dei controlli in tutto l’Edificio 5. Comunque non sono state rinvenute tracce di infiltrazioni d’acqua né tantomeno risultano segnalazioni precedenti per presunti rumori provenienti dal solaio.

Intanto già ieri sera, in pochissimo tempo, i pazienti della Medicina 4 ricoverati al I piano erano stati trasferiti in sicurezza, insieme al personale, in parte nella corsia della Medicina 4 ubicata al piano terra e in parte nelle degenze della Sezione dipartimentale di Medicina 2, che si trova nell’ala speculare dell’edificio, sempre al I piano. Questa organizzazione proseguirà fino al completamento dei lavori di ristrutturazione.

Fonte: Aoup - Ufficio Stampa