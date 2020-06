Coop La Risorta, si approva il bilancio consuntivo

Stasera, martedì 30 giugno, alle 21,30 presso la Sala polivalente della Coop La Risorta di Ponte a Egola (via Spartaco Carli, 8 - San Miniato), si svolgerà l’assemblea generale ordinaria dei Soci per l’approvazione del bilancio consuntivo. Inoltre ci sarà la nomina della Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali. La Risorta è associata alla Lega delle Cooperative, attenta a fornire il miglior servizio ai soci e a quanti, conosciuta la qualità dei prodotti, la frequentano costantemente.

Fonte: Coop La Risorta