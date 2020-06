Da mercoledì 1° luglio riaprono le aree gioco dei parchi pubblici

Dopo oltre tre mesi di lockdown tornano a rivivere le aree gioco per bambini all'interno dei parchi pubblici di Fucecchio. Da mercoledì 1° luglio, infatti, l'amministrazione comunale ne ha disposto l'apertura dopo aver provveduto alla sanificazione dei giochi realizzata dalla ditta Pegaso Verde.

Dopo la prima sanificazione, effettuata nei giorni scorsi, adesso è in programmazione un mantenimento per le prossime 8 settimane che prevede 3 interventi settimanali a giorni alterni su tutte le aree gioco. In questo modo saranno garantiti l'igiene e la pulizia su tutte le aree e i giochi a contatto con bambini e famiglie.

L'intervento di sanificazione e la conseguente riapertura riguarda tutte le aree gioco, ben 20 spazi dedicati ai bambini tra capoluogo e frazioni.

Gli interventi, tra l'altro, oltre che con personale della cooperativa, saranno realizzati anche attraverso progetti per l'inserimento socio-lavorativo.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa