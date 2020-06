Palio di Fucecchio, si correrà in autunno

4 ottobre: questa la data da appuntarsi (e su cui incrociare le dita) per tornare a vedere la Buca d'Andrea ospitare il Palio di Fucecchio. Ieri il Cda dell'associazione Palio avrebbe deliberato l'appuntamento autunnale per recuperare dopo l'emergenza Covid la tanto agognata corsa di cavalli tra le 12 contrade. A breve verrà data comunicazione ufficiale, ma la notizia è trapelata tra contradaioli e dirigenti. Tutto è appeso a un 'ma'. Non dovranno ovviamente sussistere condizioni emergenziali tali da annullare l'evento. La riprogrammazione ancora cela moltissime modalità sulla 'fruizione' del Palio (spalti pieni? distanziamento sociale?) e sulle modalità di sicurezza per fantini e staff. Staremo a vedere.

Data Palio Fucecchio 2020, dal Comune

Il Palio di Fucecchio 2020 si correrà domenica 4 ottobre. E' questa la data ratificata nella seduta di ieri, 29 giugno, dall'Assemblea del Palio delle Contrade. Assemblea presieduta dal sindaco Alessio Spinelli e composta dal CdA dell'Associazione Palio e dai presidenti delle 12 Contrade.

“Con il Palio di Fucecchio – spiega il sindaco - vogliamo lanciare un messaggio di speranza. Vogliamo anticipare i tempi e non farci trovare impreparati visto che la situazione continua a migliorare da oltre due mesi. Lo scenario è in continua evoluzione: dopo la riapertura delle attività, il governo ha allentato la morsa e la situazione legata alla diffusione del Covid-19 è rimasta incoraggiante tanto che a settembre si tornerà sui banchi di scuola riducendo ulteriormente la distanza interpersonale prevista inizialmente, passando da 1 metro e 80 a 1 metro. Adesso è in discussione anche la possibilità di riaprire gli stadi per gli eventi sportivi. Sono tutti messaggi di speranza ai quali il Palio si allinea perché il Palio di Fucecchio è sinonimo di coraggio, di passione, di voglia di esserci, di tentare a tutti i costi. E poi le nostre Contrade hanno bisogno di vivere tutto l'anno, è proprio nello stare insieme che cresce la passione vera di questo nostro movimento che va avanti da oltre 40 anni. Questa decisione ci permette di riaccendere l'entusiasmo in tutti i contradaioli e consente al CdA di riportare nella Buca del Palio iniziative e attività per mostrare i cavalli ai tanti appassionati. Per la corsa crediamo di aver individuato una data ottimale, che non confligge con altri eventi e che è quella dei due patroni ai quali ci affidiamo: San Candido (3 ottobre), patrono di Fucecchio, e San Francesco (4 ottobre), patrono d'Italia”.

Nell'assemblea di ieri, i presidenti hanno condiviso con il CdA che la scelta di individuare una data utile è in linea con quanto previsto dal Regolamento e cioè che quando non è possibile correre il Palio nelle data prevista per cause di forza maggiore spetta all'Assemblea determinare la migliore data utile. Rimane sottinteso che queste volontà espresse ieri dall'Assemblea debbano rispettare i protocolli e le disposizioni vigenti al momento della corsa, accettando di buon grado anche un eventuale nuovo rinvio.