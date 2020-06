Due provvedimenti temporanei della viabilità in via Monteboro e via delle Antiche Mura

Due provvedimenti temporanei di viabilità che verranno adottati nel mese di luglio e che interessano due differenti zone della città di Empoli, per due motivi diversi.

Riguardano Via Monteboro nel tratto dall’intersezione con Via di Pianezzoli al numero civico 29, per lavori a un tratto di acquedotto da parte della ditta Scaviter srl; e Via Antiche Mura per la manifestazione “Stasera esco”.

ECCO NELLO SPECIFICO CHE COSA CAMBIA

IN VIA MONTEBORO, nel tratto da intersezione con Via di Pianezzoli al numero civico 29 per circa 400 metri, da domani, mercoledì 1 luglio 2020, e fino al 31, dalle 8 alle 18, sarà posto il Senso Unico Alternato regolato da impianto semaforico o con movieri, per la realizzazione di un tratto di acquedotto, da parte della ditta Scaviter srl.

VIA DELLE ANTICHE MURA, dalle 19.30 alle 24 dei giorni 1 – 2 – 8 – 9 – 15 – 22 – 28 – 29 - Luglio 2020 e del 5 – 6 agosto 2020, tratto compreso tra Via degli Orti e il civico 36 escluso, Divieto di Transito per di tutti i veicoli eccetto quelli indispensabili allo svolgimento dell’iniziativa “Stasera esco”; Via degli Orti all'intersezione con Via del Correggio, preavviso di strada chiusa, direzione consigliata per Stazione FS/Firenze; all'intersezione con Via delle Chiassatelle, preavviso di strada chiusa; Via Cavour all'intersezione con Via delle Antiche Mura, Strada senza sfondo; piazzetta Garibaldi all'intersezione con Via Chiarugi/Lavagnini, strada senza sfondo.

