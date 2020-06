Elezione presidente e vicepresidenti Confindustria, Nardella: "Guida solida e di esperienza"

“Confindustria Firenze ha una guida solida e di esperienza con un gruppo dirigente preparato e giovane. È un buon inizio”. Lo afferma il sindaco Dario Nardella a proposito dell’elezione del nuovo presidente di Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi e la squadra dei vice presidenti.

“Come sindaco del Comune e della Città metropolitana di Firenze non posso che esserne contento - ha continuato -. Ci sono tutti i presupposti per lavorare insieme nel momento di maggiore impegno per le nostre imprese e per le nostre istituzioni dopo la pandemia”. “Faccio un sincero in bocca al lupo al presidente Bigazzi e ai vicepresidenti”, ha concluso Nardella.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa