Estate in cantina, visite guidate nelle cantine di Montespertoli

Il Comune di Montespertoli, insieme alla Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana, organizza una serie di eventi durante tutta l’estate alla scoperta del vino e delle aziende vitivinicole del nostro territorio. L’iniziativa, unica nel suo genere, rappresenta un passo importante per un paese che fonda sul vino non solo la propria economia, ma anche la propria cultura e la propria identità. 17 aziende agricole che faranno conoscere i prodotti della nostra terra e che ci accompagneranno per tutta l’estate.

Il format è molto semplice: tutti i mercoledì, a partire dal’8 luglio, sarà possibile degustare in piazza del Popolo, durante l’iniziativa ‘Estate in centro! Restate quest’estate!’, i vini delle aziende presenti, mentre il weekend le aziende apriranno le porte delle loro cantine e organizzeranno tour guidati e degustazioni. Il territorio di Montespertoli conta oltre 2.140 ettari di vigneti e 60 milioni di bottiglie all'anno ed è il primo produttore di Chianti nel mondo.

‘Siamo felici di proporre questa iniziativa. Era importante quest’anno portare le nostre aziende in piazza, anche in assenza della Mostra del Chianti, per farle conoscere ai montespertolesi e a chi viene alle serate estive. Non solo la piazza ma anche le cantine. Aprire le aziende vitivinicole rappresenta un modo per avvicinare i produttori e i consumatori, facendo fare un’esperienza autentica e unica. Vi aspettiamo!’ dichiara il sindaco, Alessio Mugnaini.

PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì in piazza!

Degustazioni in Piazza del Popolo durante l’iniziativa ‘Estate in centro! Restate quest’estate!’

Dalle 18:00 alle 21:00

8 luglio

Marzocco di Poppiano - La Querce Seconda

15 luglio

Fattorie Parri - Fattoria Poggio Capponi

22 luglio

Az. Agricola Montalbino - Fattoria La Gigliola

29 luglio

Tenuta Barbadoro - Tenuta Maiano

5 agosto

Fattoria La Leccia - Fattoria di Trecento

12 agosto

Cantina Sociale Colli Fiorentini - Az. Agricola Valleprima

19 agosto

Tenuta di Morzano - Podere Guiducci

26 agosto

Podere Gualandi - Az. Agricola La Ripa Verde

Weekend in cantina!

Due appuntamenti al giorno: ore 10:30 e ore 16:00 Degustazione e Visita guidata (€ 15,00) E’ necessaria la prenotazione contattando direttamente l’azienda.

11-12 luglio

Marzocco di Poppiano (tel. 3384900680)

18-19 luglio

Fattorie Parri (tel. 3357768100) - Fattoria Poggio Capponi (tel.

0571671914)

25-26 luglio

Az. Agricola Montalbino (tel. 3896825334) - Fattoria La Gigliola (tel.

3483117189)

1-2 agosto

Tenuta Barbadoro (tel. 3484624075) - Az. Agricola Valleprima (tel.

3314119439)

8-9 agosto

Fattoria La Leccia (tel. 3666227644) - Castello di Sonnino (tel.

0571609198)

22-23 agosto

Tenuta di Morzano (tel. 3355202570) - Az. Agricola Ammirabile (tel.

3473859727)

29-30 agosto

Podere Gualandi (tel. 3493973026) - Az. Agricola La Ripa Verde (tel.

3332492243)

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa