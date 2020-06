'ForzaAlex': la Ferrari correrà il gp d'Austria con la scritta per Zanardi

Una scritta sulla monoposto del cavallino rampante, comparirà al Gp d'Austria con messaggio per il campione Alex Zanardi, in terapia intensiva dopo l'incidente dello scorso 19 giugno.

La scritta 'ForzaAlex' sarà visibile da entrambi i lati del rool hoop sulla monoposto che domenica torna in pista sul Red Bull Racing dopo lo stop forzato causa pandemia. La Ferrari in Austria correrà, quindi, anche per Alex Zanardi.

Un messaggio di vicinanza e supporto - fa sapere la scuderia di Maranello - al campione paralimpico che sta lottando per la vita nell'ospedale di Siena dopo essere rimasto coinvolto ii un terribile incidente lo scorso 19 giugno con la handbike.