Gatto arrostito alla stazione di Campiglia: denunciato 21enne

Una scena raccapricciante quella ripresa da un cellulare a Campiglia Marittima (LI) e pubblicata questa mattina sui social dalla candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra Susanna Ceccardi. Secondo quanto si apprende (e quanto ripete l'autore del video) un uomo si sarebbe acceso una brace di fortuna per arrostire un gatto. Secondo quanto appreso i carabinieri hanno identificato il 21enne straniero che sarà denunciato per uccisione di animali. Non sarebbe regolare sul territorio italiano, ma la sua posizione è in fase di accertamento. I carabinieri sono intervenuti prima delle 7 dopo molte telefonate dei cittadini.

Una signora inveisce contro di lui, questi la manda via, tutto mentre l'autore del video filma da lontano. Ceccardi commenta: "Lo shock di una signora, le sue urla disperate per cercare di fermare un immigrato che arrostisce un povero gattino davanti a tutti. Ma come si può arrivare a tanta crudeltà? È questo il nuovo “stile di vita” che dovremmo seguire? È questo il sistema di “accoglienza” della Regione Toscana? Questa non è integrazione".

Tra i tanti commenti sotto al post molti indignati di persone che chiedevano l'intervento delle forze dell'ordine piuttosto che un video.