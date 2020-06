Auto incendiate, scatta la rissa tra i proprietari: denunciati

Dall'incendio che ha causato danni a due auto parcheggiata, i proprietari hanno fatto scattare una lite alla presenza della polizia e sono scattate per tre persone le denunce per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è partito alle 5.15 di quest'oggi quando è giunta una segnalazione al commissariato di Carrara per un incendio di due auto nella frazione di Melara. All'arrivo erano presenti già i vigili del fuoco. I primi rilievi hanno fatto pensare a un rogo di origine accidentale. Il rimpallo di responsabilità tra i due proprietari su quale delle due vetture avesse preso fuoco per prima, causando l’incendio anche dell’altra, ha fatto scatenare invettive passate poi a vie di fatto con spintoni tra i due proprietari e parte dei familiari accorsi per portare solidarietà ai congiunti. Questo fino all'intervento dei poliziotti che hanno fermato le due fazioni. In tutto questo però ancora non si è giunti a una chiara definizione del motivo dell'incendio.