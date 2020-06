Libri di testo gratuiti per la scuola primaria: da quest’anno al via la cedola online

Ordinare i libri di testo gratuiti per la scuola primaria, statale o paritaria, a partire dall’anno scolastico 2020-2021 sarà più facile. Da lunedì 8 luglio, infatti, partirà il servizio di iscrizione online della cedola libraria, attraverso il sito del Comune di Pistoia ((http://www.comune.pistoia. it/aree-tematiche/educazione ). Si tratta di una novità introdotta quest’anno dall’assessorato all’educazione e istruzione con l’obiettivo di semplificare, anche attraverso la digitalizzazione, i servizi rivolti alle famiglie.

«La cedola libraria digitale - sottolinea l’assessore all’educazione e istruzione Alessandra Frosini – rientra nell’ambito del lavoro di semplificazione amministrativa avviato dal Comune e si aggiunge ai nuovi servizi offerti da questa Amministrazione, come le iscrizioni online di trasporto e mensa, con la rilevazione dell’assenza e le iscrizioni online agli asili nido comunali e privati accreditati. Questa nuova modalità consentirà, inoltre, di essere di aiuto in questo particolare periodo di emergenza da Covid-19 nell'evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale, come stabilito dalle normative nazionali e regionali».

Le famiglie attraverso le credenziali, username e password, dovranno riempire un modulo di iscrizione (cedola digitale) nel quale indicheranno nome e cognome del bambino, la classe e la scuola che frequenta e la cartolibreria scelta per il ritiro dei libri. A questo punto sarà compito degli uffici comunali comunicare ai rivenditori le informazioni raccolte online. I genitori dovranno solo attendere che la cartolibreria richiesta li contatti per il ritiro dei testi. Una volta ricevuti, il genitore firmerà la cedola per ricevuta lasciandola al rivenditore che provvederà a inviarla al Comune. In questo modo si evitano diversi passaggi a carico delle famiglie.

I genitori che hanno iscritto, sempre con procedura online, i figli alla mensa scolastica potranno utilizzare le stesse credenziali. Gli altri dovranno richiederle.

La cedola per il ritiro gratuito dei libri deve essere richiesta dalle famiglie con figli che risiedono nel comune di Pistoia, sia se frequentano una scuola primaria nel comune capoluogo, sia se frequentano una scuola primaria in un altro comune. Le famiglie dei bambini residenti in altri Comuni che frequentano una scuola di Pistoia devono rivolgersi, per la cedola libraria che dà accesso alla fornitura gratuita dei libri, al proprio Comune di residenza.

Per ulteriori informazioni contattare i servizi educativi ai numeri 0573 371818, 0573 371821, oppure scrivere un’email a: a.mearelli@comune.pistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa