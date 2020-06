Lite a Pistoia, 5 giovani denunciati per lesioni e danneggiamento

Sono 5 i giovani, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, denunciati per lesioni e danneggiamento a Pistoia. La polizia è riuscita a risalire ai ragazzi dopo aver avviato accurate indagini, a testimonianze e grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

I ragazzi sono accusati di essere gli autori di un'aggressione scattata dopo una lite tra due gruppi avvenuta nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno, nel centro di Pistoia, in piazza della Sapienza.

I cinque giovani,tra cui una ragazza sono tutti residenti in città. Saranno chiamati a rispondere, in concorso tra loro, di lesioni aggravate e danneggiamento aggravato di tre autovetture in sosta nella zona della lite. La lite, secondo quanto ricostruito dalla polizia sarebbe cominciata da un alterco verbale tra i ragazzi, avvenuto poco prima.

Le prime indagini sono partite dall'identificazione di 4 delle vittime dell'aggressione, che appartenevano tutte ad un unico gruppo e hanno riportato lesioni con prognosi che variavano dai 7 ai 30 giorni.