Matteo Renzi a Prato per presentare il suo nuovo libro 'La Mossa del Cavallo'

Il Senatore Matteo Renzi sarà a Prato a presentare il suo nuovo libro "La Mossa del Cavallo-come ricominciare, insieme" presso l'anfiteatro del Centro Arte Contemporanea - Luigi Pecci, venerdi 3 Luglio, alle ore 18.30.

"Sarà un evento dove cultura e politica si uniscono per fornire al Paese alcune idee da mettere in campo per i prossimi mesi. Date le elezioni regionali che ci apprestiamo ad affrontare, è necessario avere una visione ampia di politica" afferma il coordinatore Antonio Longo, "Prato è stata scelta tra le tappe del tour nazionale per comunicare con forza la necessità di guardare oltre, di dare progettualità e futuro".

Non limiteremo i partecipanti con inviti personali, ma gli ingressi saranno contingentati e le sedute ben distanziate. Per effetto delle normative Covid sull'organizzazione degli eventi, all'ingresso saranno chieste le generalità dei partecipanti. Non vogliamo organizzare un evento privato, ma allo stesso tempo vogliamo garantire l'assoluto rispetto delle normative di sicurezza. Vogliamo offrire al paese una visione di politica a lungo termine e dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, soprattutto in questa difficile fase. Lavoreremo partendo dai contenuti del libro, affinché il modello antipopulista finalmente faccia breccia nel nostro tessuto economico e sociale.

Antonio Longo

Coordinatore provinciale Italia Viva