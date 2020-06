Metaenergia per una nuova centrale elettrica, incontro pubblico a Greve in Chianti

Il Comune di Greve in Chianti organizza un evento pubblico a conclusione del percorso partecipativo sulla richiesta di Metaenergia per la costruzione di una nuova centrale finalizzata alla produzione di energia elettrica alimentata a gas naturale nell’area di Testi. Si terrà giovedì 2 luglio alle ore 21.15 l’incontro promosso dall’amministrazione comunale in piazza Matteotti per consentire agevolmente la partecipazione del pubblico.

“L’iniziativa - dichiara il sindaco Paolo Sottani - ripristina l’appuntamento dei primi di marzo, l’assemblea pubblica che era stata programmata e poi sospesa per l’avvio della fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Abbiamo pensato di organizzare l’evento all’aperto, occupando la piazza con le sedute a distanza e nel rispetto delle necessarie misure anticontagio con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di cittadini. Un importante momento di confronto e discussione che vuole dare voce alla nostra comunità”. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino