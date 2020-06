Miss Montecatini riparte da Amici del Colle

Il primo luglio è la data scelta per la ripartenza di Miss Montecatini. A bordo della piscina dell'Agriturismo Amici del Colle, tra il verde delle colline che circondano Montecatini, si ritroveranno le ragazze che quest'anno si contenderanno il titolo di Miss Montecatini 2020. Il leit motiv rimane sempre quello legato al film La Dolce vita con il tema Dive e paparazzi, anche se il programma si è dovuto forzatamente ridimensionare rispetto al progetto iniziale. Importante è dare continuità ad una manifestazione che negli anni è entrata a far parte dell'estate della città termale richiamando candidate da ogni parte della Toscana.

Seguiranno altri due appuntamenti, l'8 luglio e il 15 luglio, ma non è esclusa una quarta data visto il crescente numero di iscrizioni dal sito ufficiale www.missmontecatini.it. La formula rimane invariata: finiti i casting di luglio sarà ufficializzata la lista delle 50 ragazze che parteciperanno alle serate finali delle Terme Tettuccio, due semifinali ed una finale, tra la fine di agosto ed i primi di settembre. Per la vincitrice vari premi messi in palio dagli sponsor e naturalmente il titolo di Reginetta della città che le permetterà di presenziare ai principali eventi. In più la possibilità di realizzare numerosi servizi per promuovere i trattamenti termali dei vari stabilimenti.

Lo scopo della manifestazione non è solo di eleggere la più bella tra le partecipanti, ma soprattutto di permettere a tutte di mettere in mostra il proprio talento nei vari campi, da quello della moda a quello dello spettacolo, dall'arte alla comunicazione. Il concorso è solo la porta d'ingresso per entrare nel mondo più ampio di Miss Montecatini.

All'agriturismo Amici del Colle la famiglia Giuntoli è pronta ad accogliere le aspiranti Miss e le loro famiglie per trascorrere insieme una frizzante sera d'estate tra un set fotografico a cura di Pierluigi Losco, Francesco Rosellini e Stefano Silvestri, le acconciature di Sandro & Stefano parrucchieri, gli abiti di Sposa Moderna Atelier portati in scena da Gaia Pardini e Fatima Emiro, la diretta social dell'irriverente coppia Alessia e Laura, gli stuzzicanti aperitivi proposti dallo chef Thomas tutto immerso nello splendido scenario della campagna toscana.

