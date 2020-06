Morte Duccio Dini, 5 condanne e 2 assoluzioni

Cinque condanne per la morte di Duccio Dini. È la decisione presa dalla corte d'assise di Firenze, dopo circa cinque ore di camera di consiglio. Il processo per la morte del 29enne travolto da un'auto impegnata in un inseguimento tra cittadini nomadi il 10 giugno 2018 a Firenze, vede anche l'assoluzione di due imputati, Kole Amet ed Emin Gani, che si trovavano su un furgoncino che aveva partecipato solo a una fase iniziale dell'inseguimento perché si era poi bucata una ruota.

La pena più alta inflitta è di 25 anni e 2 mesi di reclusione a Kjamuran Amet che doveva rispondere anche di tentata violenza privata. Il pm aveva chiesto la condanna di tutti e sette gli imputati, a pene da 22 a 9 anni di reclusione. Una pena di 25 anni è stata inflitta poi agli altri quattro condannati: Remzi Amet, Remzi Mustafa, che era alla guida della Volvo che travolse Dini, Dehran Mustafa e Antonio Mustafa

Gli imputati erano accusati di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Duccio Dini e di tentato omicidio di un cittadino rom, che era l'obiettivo dell'inseguimento legato a un regolamento di conti.

Il padre Duccio: "Pagano per quanto hanno fatto"

Luca Dini, padre di Duccio, commenta la sentenza di condanna per 5 dei 7 imputati per la morte di suo figlio: "Se uno compie un reato deve pagare per quello che ha fatto". "La sentenza ci soddisfa, per quanto si può essere soddisfatti, perché è un bel segnale".

All'uscita dell'aula bunker, dove si è svolto il processo davanti alla corte d'assise, la famiglia Dini è stata accolta da un lungo applauso degli amici di Duccio. "Le sentenze giuste a volte sono quelle più severe", il commento dell'avvocato Neri Pinucci, legale dei genitori di Duccio Dini. "Sentenza importante, che ha inasprito le pene richiesto dal pm, non c'è da esultare ma solo da essere vicini alla famiglia che stringiamo in un abbraccio" ha detto il vicesindaco Cristina Giachi, presente in aula: Palazzo Vecchio si è costituito parte civile. Giachi ha anche spiegato che dopo la sentenza il sindaco Dario Nardella ha chiamato il padre di Duccio.