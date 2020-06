Nuovo comandante per i carabinieri di San Gimignano: benvenuto Guzzardella

Oggi alla presenza di tutti gli Ufficiali e di un gruppo di Militari della sede, il Colonnello Stefano Di Pace, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siena ha ricevuto il nuovo Comandante della Stazione CC di San Gimignano, Maresciallo Maggiore Giuseppe Guzzardella, 53 anni, nativo di Gela (CL). La sua carriera inizia nel giugno 1987, allorquando viene arruolato e frequenta la Scuola Allievi Carabinieri di Roma. La sua prima destinazione è in Valdelsa, quale addetto alla Stazione di Casole, dove rimane per quasi 9 anni. Vincitore di concorso nel 1996, a dieci anni all’arruolamento, frequenta la Scuola Allievi sottufficiali di Vicenza e diviene Maresciallo. La destinazione successiva è la Stazione di Volterra, dove rimane in qualità dapprima di addetto e poi di vicecomandante fino al 2004, quando viene trasferito a Colle di Val d’Elsa, ove rimane per quasi 16 anni, ricoprendo negli ultimi quattro mesi l’incarico di comandante, cioè sino ai giorni nostri e all’assunzione del nuovo prestigioso incarico. Il Maresciallo Maggiore Guzzardella è stato ricevuto in mattinata dal Sindaco di San Gimignano Andrea Marcucci per una prima presa di contatto e di analisi delle problematiche del territorio e della comunità locale, alla quale il nuovo comandante porterà il contributo della propria esperienza e della propria matura professionalità.