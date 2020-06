Parapiglia in lungarno a Firenze, lanci di bottiglie e bastonate

Gli aggressori che si sono resi protagonisti di un parapiglia nella serata di ieri, 29 giugno a Firenze, sono riusciti a fuggire mentre arrivava polizia.

Una decina di ragazzi è stata aggredita in una lite da alcuni giovani, che li hanno presi di mira con un lancio di bottiglie e colpendoli con un bastone. Vittime persone tra i 20 e i 28 anni, a Firenze in lungarno Colombo. Sul posto è intervenuta la polizia, ma i responsabili sono fuggiti prima dell'arrivo delle volanti. Un 28enne, colpito in testa da una bottiglia, è stato portato in ospedale per essere medicato.