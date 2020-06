Parchi in movimento, Castelfranco raddoppia i corsi di yoga

Quest’anno l’iniziativa Parchi in movimento, alla sua quarta edizione, è stata una scommessa. Una scommessa vinta a quanto pare.

Tutte le lezioni di sport all’aria aperta, organizzate dal Comune di Castelfranco di Sotto insieme al Comitato UISP Zona Cuoio, sono state un successo, raccogliendo tante adesioni e grande entusiasmo.

I corsi di aerobica, ginnastica dolce e soprattutto yoga, partiti il 15 giugno e svolti nel verde dei parchi pubblici di Castelfranco e Orentano, hanno richiamato un alto numeri di partecipanti.

Una partecipazione tale da decidere di potenziare ulteriormente le attività con corsi di yoga che si svolgeranno nel Capoluogo ogni giorno.

“Vista la grande affluenza al corso di yoga, che è già oltre il numero massimo di partecipanti inserito nel protocollo attuativo, di 25 persone a lezione, andiamo ad integrare tale disciplina inserendo l'attività anche il lunedì e mercoledì”, ha comunicato il Comitato UISP Zona Cuoio.

“La decisione è stata presa per dar modo a tutti gli utenti di poter partecipazione e, allo stesso tempo, continuare a garantire la massima sicurezza nello svolgersi delle attività”, hanno spiegato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo Sport Federico Grossi.

Come funziona:

Le attività sportive si svolgono nei parchi e giardini pubblici: il Parco Galilei su Viale 2 giugno a Castelfranco, la pista polivalente accanto al Palazzetto a Orentano, il parco di Piazza Franceschini (via Pertini) sempre a Castelfranco. I corsi saranno coordinati da insegnanti accreditati che svolgeranno le lezioni adattandole al livello di preparazione dei partecipanti.

Come partecipare:

Quest'anno per partecipare ai corsi è obbligatorio prenotarsi con le seguente modalità: contattare il Comitato UISP Zona Cuoio chiamando il numero tel. 0571/480104 oppure cell. 3929818534 (anche tramite messaggio WhatsApp) indicando NOME COGNOME - CORSO - LUOGO – ORARIO.

I numeri sono a disposizione nei seguenti orari:

lunedì 15.00-19.00

martedì 9.00-12.30 e 15.00-19.00

mercoledì 15.00-19.00

giovedì 9.00-12.30 e 15.00-19.00

venerdì 15.00-19.00

(sabato e domenica chiuso)

La partecipazione alle varie attività è aperta a tutti, residenti e non, in forma completamente gratuita.

Sicurezza

Le attività rispettano un protocollo di sicurezza che si basa sulle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, Emanate ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020.

Ad ogni corso possono partecipare un massimo di 25 persone (previa prenotazione).

I partecipanti devono presentarsi muniti di mascherina e già vestiti adeguatamente all'attività da svolgersi. Ogni utente deve portarsi da casa borraccia acqua, asciugamano e tappetino per proprio ed esclusivo utilizzo personale.

Durante i corsi i partecipanti devono rispettare le distanze che vengono loro indicate, con una distanza interpersonale minima di 2 metri. Durante l’attività fisica gli utenti non devono indossare la mascherina poiché l’attività motoria si svolge sul posto in maniera statica.

Ogni utente partecipante deve obbligatoriamente compilare la Dichiarazione di esonero di responsabilità civile dell'Amministrazione Comunale, buona salute e autocertificazione dati personali. Ogni utente, prima di ogni corso al quale intende partecipare, deve rilevare in autonomia la temperatura corporea e controllare l’assenza di temperatura corporea superiore ai 37,5°C. Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non può prendere parte ai corsi. La dichiarazione è da compilare, firmare e consegnare all’istruttore presente nel parco, prima di effettuare l’attività motoria per la prima volta di un qualunque corso ed ha validità per tutto il periodo.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa