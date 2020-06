Piscina San Gimignano chiusa, il dissenso delleopposizioni

La decisione del Sindaco e della Giunta di non riaprire, per i prossimi mesi di Luglio e Agosto, la piscina Comunale di Santa Lucia, ci trova in forte disaccordo e lo abbiamo ben sottolineato nello scorso consiglio comunale. Purtroppo si ripresenta lo stesso scenario, degli ultimi mesi, in cui le famiglie sono state lasciate a sé stesse.

In questa estate, dove molte persone saranno costrette a non andare in vacanza a causa della grave crisi economica verificatasi, la piscina potrebbe risultare per molte famiglie l’unico punto di svago realmente accessibile: una misura che andrebbe incontro alle esigenze delle persone, soprattutto di quelle che non possono permettersi di mandare i loro ragazzi nelle strutture dei comuni vicini.

È vero che il Bilancio Comunale, quest’anno, sarà sicuramente messo a dura prova dalla mancanza di gran parte delle entrate derivanti dal turismo, a causa dei problemi, che ormai sappiamo tutti, ma riteniamo che debba essere considerata una priorità socialmente utile, anche la riapertura della nostra piscina, dato che tutti i comuni limitrofi hanno riaperto il servizio al pubblico. Pensare che Certaldo, Poggibonsi, e Colle Val d’Elsa, dove le piscine comunali sono già state aperte, mettano al primo posto le esigenze delle famiglie diversamente dalla politica di San Gimignano, ci sembra una cosa incredibile e non accettabile.

In questo momento così difficile ci sembra una posizione sbagliatissima quella presa dall’attuale amministrazione comunale. Sicuramente i costi da sostenere per una riapertura sono tanti, ma se teniamo conto che la maggior parte dei sangimiganesi ridurrà in maniera significativa il periodo delle vacanze o addirittura le annullerà totalmente, questo luogo potrebbe diventare l’unico punto dove poter portare i ragazzi in totale sicurezza senza che gravi in modo significativo sul bilancio familiare già fortemente provato.

Il nostro appello in consiglio è stato che il sindaco e la giunta possano ripensarci, perché vorrebbe dire andare incontro alle esigenze della popolazione.

Federico Montagnani

Orlando Capezzuoli

Renata Salvadori

Rosetta Razzi