Rapina in banca nel Senese, arrestato 26enne capo della banda

Smantellata una 'batteria' di rapinatori che conclusero a maggio 2019 una rapina a mano armata nella filiale Mps di Rosia (Sovicille). Le indagini erano partite dopo l'evento condotto da tre persone a mano armata, che avevano rubato denaro dalle casse dei singoli sportelli e avevano costretto anche una cliente impegnata in un prelievo al bancomat a consegnare i soldi appena presi.

I tre, dal volto travisato, erano scappati da Siena in Campania, dove avevano abbandonato l'auto e si erano dispersi. Con i posti di blocco attuati dai carabinieri nel territorio di Siena è stata trovata la via di fuga dei rapinatori, i quali sono stati seguiti a distanza fino alle porte di Roma. Con l'analisi di numerose immagini di videosorveglianza, da quelle della banca a quelle di altri comuni lungo il tragitto, è stato poi arrestato un 26enne a Giugliano in Campania. Il giovane è ritenuto responsabile della batteria operativa. Adesso si trova ai domiciliari.