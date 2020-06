Recital lirico alla empolese: la 'ricetta' dell'estate empolese

Tutto è pronto. Domani sera, mercoledì 1 luglio, alle 21.30, finalmente comincerà l’estate empolese. Nel giardino sotto al Torrione di Santa Brigida, in via delle Antiche Mura, si accenderanno la cultura e gli spettacoli dal vivo a suon di musica classica, jazz e teatro, in un unico cartellone denominato ‘Stasera esco’, sempre con un occhio di riguardo alle normative anti contagio per l’emergenza COVID-19.

APERTURA – Si comincia con il primo concerto del programma: il RECITAL LIRICO Le più belle arie d’opera, in cui si esibiranno: Chiara Panacci soprano, Marco Mustaro tenore, accompagnati da Flavio Fiorini pianoforte.

Con i posti limitati dovuti alle norme anti contagio, gli organizzatori raccomandano la prenotazione e l’acquisto online dei biglietti sulla piattaforma EVENTBRITE.

LA PROPOSTA - Su impulso del Comune di Empoli, il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Giallo Mare Minimal Teatro, l’Associazione Empoli Jazz e il Centro Attività Musicale (CAM), insieme, propongono una serie di eventi dal 1° luglio al 6 agosto 2020.

PROGRAMMA DELLA SERATA DI DOMANI

Una Rondine al nido

O mio babbino caro ( Gianni Schicchi)

Questa o quella ( Rigoletto)

Donde lieta ( Bohème)

Recondita armonia ( Tosca)

Un bel dì vedremo ( M. Butterfly)

Intermezzo ( Cavalleria rusticana)

Caro elisir… Esulti pur ( l’Elisir d’amore)

Quando men vo’ ( Bohème)

Una Furtiva lagrima ( Elisir d’amore)

Ebben, n’andrò lontana ( la Wally)

La fleur que tu m’avais ( Carmen)

Intermezzo ( Manon Lescaut)

Mario! Mario! ( Tosca)

O soave fanciulla ( Bohème)

CHI SONO GLI INTERPRETI DEL ‘RECITAL LIRICO’

CHIARA PANACCI soprano – Inizia il suo percorso di cantante lirica con il mezzosoprano Vera Magrini e nel 1999 consegue a pieni voti il Diploma in Canto sotto la guida del M° Graziano Polidori. E’ stata finalista ed ha vinto numerosi concorsi di canto e borse di studio tra cui quelle dell’Accademia di Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago (Lu), dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici organizzata dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e dall’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Si è esibita in prestigiosi Teatri e Fondazioni tra cui il Teatro Comunale di Firenze, la Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago (Lu), il Teatro Goldoni di Livorno, il Teatro alla Pergola di Firenze, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Verdi di Firenze, il Castello Sforzesco di Milano etc. Ha debuttato nel 2001 nel ruolo di Silvia nell’opera Zanetto di P. Mascagni, presso il Teatro Goldoni di Livorno.

MARCO MUSTARO tenore – nato a Cagliari nel 1975, ha condotto gli studi musicali presso l’Istituto Musicale “Luigi Boccherini” di Lucca, sotto la guida dei maestri Anna Vandi e Giovanni Dagnino, conseguendo, nel 2001, il diploma in canto lirico.

Ha seguito corsi di perfezionamento tenuti dai maestri Gabriella Ravazzi, Luigi Roni, Giuliana Menchini, Fernanda Piccini e William Matteuzzi. Ha approfondito lo studio della vocalità alla luce del Metodo Funzionale della voce di Gisela Rohmert, frequentando dal 2006 al 2010, presso il Lichtenberger® Institut für angewandte Stimmphysiologie di Darmstadt (Germania), la Formazione Quadriennale Italiana del Metodo Lichtenberger®, in seguito alla quale ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento del Metodo. È risultato vincitore ai concorsi “Città di Massa”, “Terme di San Giuliano”, “Città di Orvieto” e “Città di Pistoia”. Svolge un’intensa attività concertistica che lo vede attento interprete del repertorio belcantistico e cameristico. È dottore in Lettere Classiche.

FLAVIO FIORINI pianoforte - Classe 1982, ha conseguito nel febbraio del 2008 il diploma di Pianoforte presso l'Istituto Musicale “Luigi Boccherini” di Lucca, sotto la guida del M° C. Palese; si è diplomato in Canto nel giugno del 2007 presso il medesimo Istituto.

Ha partecipato con il “Coro Sinfonico Maghini” di Torino, con l’accompagnamento dell’Orchestra Sinfonica della Rai, nelle seguenti produzioni: Carmina Burana di C. Orff e La vida breve di M. De Falla diretti dal MaestroF. de Burgos e Messa da Requiem di G. Verdi, diretto dal M° G. Noseda.

Ha lavorato come maestro collaboratore al laboratorio lirico Opera Studio (2010-11) e alla produzione de Le convenienze ed inconvenienze teatrali di Donizetti, allestito dai teatri di Pisa, Lucca e Livorno, sotto la direzione del Maestro Federico Sardelli.

Dal 2011 lavora come Maestro collaboratore nelle produzioni operistiche del Teatro Verdi di Pisa, Teatro del Giglio di Lucca e Teatro Goldoni di Livorno. Dal 2013 è pianista ufficiale del Festival “Puccini e la sua Lucca”, nei concerti organizzati presso la chiesa di s.Giovanni in Lucca.

È stato Maestro del Coro nelle produzioni del Teatro Goldoni di Livorno di Nabucco (2017), l’Elisir d’amore (2018), la Bohème e Madama Butterfly (2019). Dal marzo 2019 è Maestro collaboratore presso il Teatro del Maggio Fiorentino.

BIGLIETTI

Unico € 10, abbonamento 6 concerti € 42

PREVENDITE e ABBONAMENTI

Da venerdì 19 giugno alle 15 sulla piattaforma EVENTBRITE

Sono consigliati l’acquisto online e la prenotazione dei biglietti.

Per la sottoscrizione degli abbonamenti rivolgersi al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e a Giallo Mare Minimal Teatro.

I concerti di Maria Pia De Vito ( 28.07) e Michelangelo Scandroglio group (06.08) sono fuori abbonamento e acquistabili in prevendita su Ticketone.

INFORMAZIONI

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Tel. 0571/711122 Mob. 373/7899915

csmfb@centrobusoni.org, www.centrobusoni.org

SECONDO CONCERTO - Tango nuevo revisited è il titolo del concerto del trio del sassofonista argentino Javier Girotto, che insieme a Gianni Iorio al bandoneón e Alessandro Gwis al pianoforte, ci accompagnerà in un viaggio attraverso la musica del paese sudamericano (15 luglio).

Ricordiamo inoltre che a ‘cornice’ della programmazione si terranno anche due saggi degli allievi del CAM ad ingresso gratuito; il primo giovedì 2 luglio con gli allievi di pianoforte, violino, clarinetto e sassofono; il secondo, giovedì 9 luglio con i laboratori Pop-Rock.

