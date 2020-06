Rendiconto di gestione approvato a Empoli, Pd-QèE: "Debito quasi inesistente e pagamenti tempestivi"

I consiglieri dei gruppi del Partito democratico e di Questa è Empoli sono molto soddisfatti di aver approvato ieri, drante la seduta del consiglio comunale di Empoli, il rendiconto di gestione 2019.

"Questo atto testimonia ancora una volta l’oculata e lungimirante gestione delle risorse finanziarie del nostro ente da parte dell’amministrazione Barnini”. Esordisce così il capogruppo di Questa è Empoli e presidente della commissione consiliare bilancio e programmazione, Andrea Faraoni, nel commentare la seduta consiliare di ieri. “In particolare due aspetti risultano decisamente positivi: un indebitamento quasi inesistente e la tempestività dei pagamenti ai fornitori. Riguardo al primo punto, con un debito di circa 150 euro pro capite e con un indicatore dello 0,78% (con un limite di legge massimo al 10%), il bilancio comunale di Empoli si presente come uno dei meno esposti d’Italia e ciò permette all’amministrazione comunale di operare senza avere particolari vincoli finanziari. In merito al secondo tema, pagare le fatture dei fornitori con tempestività, addirittura 8 giorni prima del limite previsto, evita alle aziende che lavorano con il Comune (e di conseguenza al loro indotto) di avere problemi di liquidità che potrebbero compromettere la propria stabilità finanziaria”.

“Purtroppo l’emergenza legata al coronavirus ha fatto slittare la regolare approvazione del rendiconto di gestione di circa due mesi. Situazione questa che sta riguardando tutti i Comuni italiani e non certo solo Empoli, in quanto tale proroga dei termini è stata prevista dal Decreto Cura Italia”. Aggiunge il capogruppo del Partito democratico, Simone Falorni. “Ciò va a stringere quelli che poi saranno i tempi utili per poter consentire all’amministrazione di rimettere in circolo l’avanzo libero a disposizione dell’anno 2019, ma siamo certi che la giunta Barnini saprà operare nel migliore dei modi per garantire quegli investimenti previsti e utili per la nostra città”.

Ad accompagnare il rendiconto di gestione 2019 anche una delibera a variazione di bilancio, che Viola Rovai, consigliere comunale del Pd e membro della commissione Bilancio e Programmazione, commenta così: “Una variazione possibile grazie a una rinegoziazione dei mutui da parte del Comune e di una prima tranche di contributi messi a disposizione dallo Stato per gli enti locali, che prepara il terreno per quelle variazioni di bilancio annunciate per il mese di luglio dall’amministrazione, e che andranno poi a incidere sull’economia locale, in aiuto alle attività, con riduzioni o addirittura azzeramento di determinati tributi e imposte”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa