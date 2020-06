Rossi (Montaione nel Cuore): "Giunta ritira rendiconto di gestione, documenti non disponibili ai consiglieri comunali"

"Non accade quasi mai che un'Amministrazione sia costretta a ritirare dal Consiglio Comunale la delibera sul rendiconto di gestione.

Nel Consiglio di ieri sera (29 giugno 2020), che prevedeva appunto l'approvazione del rendiconto di gestione, l'atto è stato ritirato dall'ordine del giorno dopo un confronto tra il sindaco e i capigruppo consiliari.

Come gruppo di opposizione Montaione nel Cuore abbiamo riscontrato non solo un errore formale sul parere del revisore unico dei conti (datato erroneamente 10 giugno), ma abbiamo lamentato il fatto che questo parere fondamentale non era disponibile ai consiglieri comunali nel rispetto dei termini di legge. Fino ad oggi pomeriggio, infatti, non compariva tra gli allegati alla delibera in approvazione nel Consiglio Comunale. Questo aspetto costituiva la lesione delle prerogative dei consiglieri comunali (di maggioranza e di opposizione), che sono chiamati a deliberare in modo certo e consapevole."

Leonardo Rossi, Capogruppo Montaione nel Cuore, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia