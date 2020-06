Una via o una piazza per Bettino Craxi, la richiesta del consigliere Carti a Scandicci

Una via o una piazza per Bettino Craxi a Scandicci. È questa la richiesta rilanciata nella seduta odierna del Consiglio Comunale dal Capogruppo di Forza Italia a Scandicci Luca Carti. “Mi auguro – sottolinea Luca Carti – che tutte le forze politiche si riconoscano nel mio atto per onorare la memoria di un grande leader italiano visto che quest'anno ricorrono i venti anni dalla morte ad Hammamet di Bettino Craxi”.

Lo stesso Luca Carti è stato promotore del convegno “Vent’anni senza Craxi” lo scorso 20 gennaio al quale hanno partecipato la senatrice Stefania Craxi e tante personalità del mondo socialista, tra le quali Gianni Bonini, past president della Fondazione Craxi e Beppe Stilo, storico consigliere comunale del PSI a Scandicci.

Fonte: Fi Toscana