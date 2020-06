"I reduci mangiavano topi": Lega contro capogruppo PD Montopoli. La difesa di Capecchi

È ancora polemica in Toscana, sempre nel Cuoio, per un commento su Facebook. Dopo il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, a finire nel mirino della Lega è Licia Ventavoli, capogruppo del Partito Democratico a Montopoli in Val d'Arno. L'accusa arriva da Edoardo Ziello, deputato della Lega. Ziello ha scritto un post su Facebook per 'denunciare' un commento di Ventavoli in relazione alla notizia del gatto ucciso e cucinato a Campiglia.

L'ex assessore a Cascina ha scritto: "Il capogruppo del Pd di Montopoli ha scritto che i nostri reduci 'mangiavano topi e bevevano urina', paragonandoli all’immigrato che ha carbonizzato un gatto vivo per mangiarselo: roba da pazzi! Questi sarebbero quelli che dovrebbero governare la Toscana? È arrivato il momento di far prevalere la competenza e l’amore per la nostra storia con Ceccardi presidente".

Giovanni Capecchi, sindaco di Montopoli, ha risposto dando solidarietà a Ventavoli. Nel suo post su Facebook, Capecchi ha scritto: "Esprimo solidarietà a Licia Ventavoli, capogruppo di maggioranza e professoressa conosciuta per la sua dedizione al territorio e alla comunità. Criticare le parole di una persona è lecito, esporla alla pubblica gogna non lo è. Soprattutto se non si conosce la persona in questione e non se ne apprezzano le doti umane e professionali, come hanno sempre fatto i suoi studenti. Com'era prevedibile, tale gogna ha immediatamente innescato commenti sul suo profilo personale, spesso anche aggressivi. Poter interagire con un vasto pubblico è una grande responsabilità. Fare politica estrapolando affermazioni senza riportarne il contesto o il senso più ampio significa venir meno a tale responsabilità. Spero che il dibattito elettorale possa salire di livello, entrando nel merito delle proposte e dei progetti per il futuro. A Licia, di nuovo, la mia solidarietà e il mio abbraccio".