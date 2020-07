Alessio Cioni, 11 anni di amore per l'Use Rosa

E’ ormai ‘amore eterno’ quello che lega coach Alessio Cioni all’Use Scotti Rosa. Il tecnico castellano, infatti, non solo ha trovato l’accordo per guidare la squadra anche nel prossimo campionato di serie A1 (undicesima stagione), ma ha già messo nero su bianco anche un’opzione per quella successiva. Superfluo aggiungere per la soddisfazione di entrambe le parti che ora hanno davanti una sfida difficile ed affascinante come lo sono state quelle delle ultime annate, con una squadra presa in serie B Regionale e portata fino alla salvezza in A1.

L’obiettivo sportivo, ovviamente, è quello di centrare ancora una volta la permanenza nella massima categoria, anche se stavolta c’è qualcosa di più e di diverso, ovvero il rialzarsi dopo un colpo duro come quello della pandemia.

Cioni e l’Use Scotti Rosa si sono dati ancora una volta la mano e proveranno a farlo insieme, dopo anni segnati da incredibili soddisfazioni e da risultati insperati. Il lavoro non manca: una squadra da costruire, un movimento da rafforzare, una salvezza da conquistare sul campo. Provare a fare tutto questo con l’unità di intenti e il consueto clima di fiducia reciproca è il modo migliore per iniziare. L’Use Scotti Rosa è pronta a rialzarsi e ripartire.

Fonte: Use Basket Empoli