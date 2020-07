Riapre la piscina a Serravalle: "Novità per garantire la sicurezza"

Dopo settimane di duro lavoro, riparte la piscina di Serravalle a Empoli. Ci sono delle modifiche perché, per quanto possa far meno paura, il Coronavirus è sempre all'erta. Salvaguardare l'utenza è l'obiettivo di Aquatempra, gestore dell'impianto: sono state create zone e percorsi appositi, oltre a docce solari. In più ci sono novità per la capienza delle vasche.

"La cosa più difficile è stata appunto la capienza delle vasche, per questo abbiamo utilizzato un'analisi oggettiva delle vasche di modo da garantire la distanza anche in acqua" ha spiegato il responsabile tecnico Simone Camiciottoli.

Non è finita qui, perché cambiano anche le norme all'interno della piscina. Ancora Camiciottoli: "Le norme che sono entrate in vigore con il nuovo Dpcm prevedono registrazioni all'ingresso in piscina. Abbiamo creato delle postazioni numerate, per capire chi sarà in quale posto. Abbiamo creato dei passaggi obbligatori con dispenser e bagnoschiuma per farsi la doccia e entrare in acqua".

Si torna in acqua a Empoli, dunque, ma lo si fa con più di un occhio alla salute e alla sicurezza.