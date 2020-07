Arrestata coppia a Sovigliana, in casa avevano hashish, marijuana e cocaina

Una coppia residente a Vinci è stata arrestata in flagranza quest'oggi dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di un 39enne empolese, L.S. le iniziali, e una 28enne calabrese, B.V., incensurata. Durante una pattuglia in notturna è stata fermata un'auto in viale Togliatti a Sovigliana perché il mezzo era noto alle forze dell'ordine per essere stato usato da una persona coinvolta nello spaccio. I due erano a bordo e hanno lasciato trasparire agitazione. In una borsa sul sedile posteriore lato passeggero sono stati trovati 800 euro e una piccola dose di cocaina. La perquisizione è proseguita nei loro domicili. Sono stati recuperati 7 dosi di hashish da 30 g circa, 350 g di marijuana in 10 confezioni, 5 g di cocaina imbustati in 7 involucri, sostanza da taglio, una bilancina elettronica e un apparecchio per il sottovuoto. La giovane è stata trasferita ai domiciliari, l'altro è finito in camera di sicurezza in attesas del processo per direttissima che si terrà domani mattina a Firenze.