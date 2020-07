Austrian Airlines ritorna a volare tra Firenze e il proprio hub di Vienna

È atterrato oggi alle 16:15 all’aeroporto Amerigo Vespucci il primo volo di Austrian Airlines proveniente da Vienna, hub della compagnia di bandiera austriaca del Gruppo Lufthansa.

Ad accogliere i passeggeri presenti sul volo OS 531 è stato organizzato un piccolo evento di benvenuto, volto a celebrare la storica collaborazione tra l’aeroporto di Firenze e la compagna del Gruppo Lufthansa.

Austrian Airlines collegherà, a partire da oggi, il capoluogo toscano con il proprio hub di Vienna con una frequenza di quattro voli alla settimana.

Questi voli vanno ad aggiungersi alle 6 frequenze settimanali operate da SWISS, compagnia svizzera del Gruppo Lufthansa per il proprio hub di Zurigo nonché al volo settimanale operato per Ginevra ed alle 30 frequenze settimanali già annunciate da Air Dolomiti. La compagnia italiana del Gruppo opera infatti – con una frequenza di 4 voli settimanali – i collegamenti nazionali verso le destinazioni di Catania, Palermo, Cagliari e Bari e verso gli hub Lufthansa di Monaco e Francoforte, rispettivamente con 11 e 3 voli alla settimana.

“Il ritorno di Austrian Airlines, unito alla ripresa già in vigore dei collegamenti di Air Dolomiti e SWISS, testimonia il forte legame con il network italiano di Lufthansa Group. Con Vienna aggiungiamo un altro importante collegamento con un hub internazionale che consentirà di rafforzare ulteriormente il flusso di passeggeri da e per Firenze. Infine, il ritorno di Austrian Airlines conferma ancora una volta lo straordinario appeal della Toscana”, ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.

“Siamo felici di poter annunciare, a partire da oggi, la ripresa da parte di Austrian Airlines dei collegamenti tra Firenze e l’hub di Vienna” ha commentato Steffen Weinstok, Senior Director Sales Italy & Malta Lufthansa Group. “Questa tratta si aggiunge alle frequenze operate da Air Dolomiti e SWISS, a testimonianza dell’importanza che Firenze, e la Toscana tutta, rivestono nel network italiano di Lufthansa Group, per il traffico business ma anche e soprattutto per la valenza turistica della città di Firenze. La ripresa di questa tratta si colloca all’interno del nostro nuovo programma di voli, in cui le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa torneranno ad offrire entro il mese di luglio oltre 300 frequenze settimanali da 15 aeroporti in tutta Italia, a testimonianza del valore di tutto il mercato italiano per il Gruppo, secondo per importanza in Europa solo ai nostri mercati domestici.”

