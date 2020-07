Oltre 40 anni di commercio, Bagno a Ripoli premia 59 botteghe storiche

Il negozio di fiori e quello di scarpe: sono due le attività che quest'anno fanno il loro ingresso nell'albo delle botteghe storiche di Bagno a Ripoli che riunisce le attività commerciali aperte da quasi mezzo secolo, con almeno 40 anni di vita sulle spalle. Ogni anno l'amministrazione comunale aggiorna l'elenco con un bando pubblico per riconoscere e valorizzare le aziende più longeve protagoniste del tessuto commerciale, economico, artigianale e artistico del territorio. In primo luogo con una serie di agevolazioni, sgravi fiscali e una riduzione fino al 25% sulla parte variabile della Tari, sulle tariffe di Tosap e sull'imposta sulla pubblicità.

Una la cessazione di attività per raggiunti limiti d'età dei titolari. In totale, ad oggi, sono così 59 le botteghe storiche comprese nell'albo, appartenenti ai settori disparati. Si va dal bar alimentari alla lavanderia, dall'oreficeria alla merceria. E poi, edicole, tappezzerie, farmacie, ferramenta e molto altro: il più delle volte attività “tramandate” di generazione in generazione. Per far parte dell'albo, oltre alla storicità, hanno dovuto dimostrare di essere radicate nello stesso quartiere in cui sono nati.

Alle agevolazioni fiscali, si aggiungono semplificazioni per le procedute, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo, facilitazioni per il restauro o l'installazione di elementi di arredo urbano e di segnaletica pubblicitaria, interventi di segnaletica, di transito e di sosta veicolare in prossimità di alcuni esercizi per facilitarne l'accesso da parte del pubblico.

Inoltre, alle nuove botteghe storiche l'amministrazione comunale consegnerà una targa artistica in terracotta, uno speciale marchio distintivo che ogni esercizio potrà utilizzare nella propria attività pubblicitaria.

“Stiamo parlando di botteghe che oramai fanno parte della storia della nostra comunità – dichiarano il sindaco Francesco Casini e l'assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini –. Sono un patrimonio collettivo da tutelare e valorizzare. Oggi più che mai, in questa delicata fase di ripartenza post Covid che ha inciso profondamente sulla salute di molte attività. Rappresentano la spina dorsale del tessuto economico e produttivo locale e sono un presidio di socialità indispensabile, un punto di riferimento per tutta la popolazione. Continueremo a mettere in campo tutti gli strumenti che abbiamo per dargli futuro e continuità”.

Di seguito l'elenco completo delle botteghe storiche:

1) Spagnoli Novaro Snc - Grassina

2) Tozzetti Marina Eredi di Borrani Tania e C sas – Grassina

3) Rettori Littoria – Antella

4) Merlini Giuliano Liutaio - Bagno a Ripoli

5) Farmacia Bronzini - Grassina

6) Taglionetto – Antella

7) Camici Marco e Piero Srl – Antella

8) Forno Cappelli 1911 srl – Antella

9) Farmacia Bischi – Antella

10) Migliorini Piero - Bagno a Ripoli

11) Immobiliare di Merciai Matteo – Grassina

12) Alimentari Innocenti – Villamagna

13) Orefice Giovannoni di Vettori Milko – Antella

14) Provvedi Meccanica Srl - via di Scolivigne

15) Parrucci Bruno casseforti di Parrucci Antonio - via di Campigliano

16) Palagi Moto di Palagi Alessandro – Grassina

17) Tapezzeria Piantini Leonello di Piantini Costanza – Grassina

18) Vetreria Ciulli di M. Ciulli – Vallina

19) Franchi Ottavio di Franchi e figli snc - Bagno a Ripoli

20) Il Tappezziere Snc di Signorini samuele – Grassina

21) Rontini Ferramenta di Rontini G e C. Sas – Ponte a Ema

22) Gandi Andrea sas - Bagno a Ripoli

23) Farmacia di Bagno a Ripoli - Bagno a Ripoli

24) Lavanderia Sandra di Arnetoli Monica e C - via di Scolivigne

25) Alimentari Serni di Michele Serni – Antella

26) Pratesi Daniele – Bagno a Ripoli

27) Pasticceria Cappelli – Grassina

28) Noi Due di Bertelli e Lepri Snc - Bagno a Ripoli

29) Tappezzeria Antella Snc – Antella

30) Gianluca e Matteo Parrucchieri – Antella

31) Ceccarelli Ivano e Martini Claudio snc – Antella

32) Linea Donna Snc di Tacconi Manuela e Carla – Grassina

33) Della Lunga Mauro – Antella

34) La Macelleria di Corrado - Grassina

35) Tommasina di Saccomano P.- Capannuccia

36) Bar Mario di Andorlini M. e Vannetti L. e c. Sas - Bagno a Ripoli

37) Trattoria Donnini sas di Fadda Francesco e C. - Bagno a Ripoli

38) Giessegi Snc di Moretto Gerando e c. Bagno a Ripoli

39) Pescheria Marisa snc – Grassina

40) Macelleria Tacconi sas – Grassina

41) F.lli Petrioli Snc - Bagno a Ripoli

42) Cini Aldo Costruzioni di Bartoli D. - Bagno a Ripoli

43) Mauro Tacconi mosaico fiorentino – Via S. Botticelli

44) Terrecotte Artistiche Toscane – Bagno a Ripoli

45) Ripoli frutta snc di Tucci Andrea e Tazio – Bagno a Ripoli

46) Corsi srl – Antella

47) Autoscuola Grassina snc – Grassina

48) Feroci & Ceccarelli snc di Feroci R&C - Ponte a Ema

49) Mazzi Arturo & Figlio di Mazzi Alessandra – Antella

50) F.lli Cappugi di Cappugi Paolo & C. snc - via della nave a Rovezzano

51) Lanzini Luigi di Lanzini Daniele – Grassina

52) Lavanderia Pestelli sas di Carlo Pestelli & C. via di Scolivigne

53) Bar Alimentari Serni – Grassina

54) Art e Fashion – Grassina

55) Unomille di Celli Mario – Grassina

56) Degl’ Innocenti Giuliano - via Sacco e Vanzetti

57) Officine Meccaniche di Bichi Carlo snc via di Scolivigne

58) Tutti Fiori – Antella

59) Mingo Calzature snc – Grassina

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa